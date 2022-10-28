Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.





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