Gaziantep'te dron destekli trafik denetimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Nurdağı-Hatay karayolunda can kaybının önlenmesi, kırmızı ışık ihlaline engel olmak, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek, araç kullanırken cep telefonu kullanımını engellemek ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla dron destekli denetim yaptı.
Nurdağı-Hatay karayolu İslahiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağındaki denetimlerde, 11 araç ve sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 1 araç ve sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan toplam 12 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.