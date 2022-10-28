Gaziantep'te dron destekli trafik denetimi

Endonezya'da bir piton kadını yedi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı.



Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Nurdağı-Hatay karayolunda can kaybının önlenmesi, kırmızı ışık ihlaline engel olmak, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek, araç kullanırken cep telefonu kullanımını engellemek ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla dron destekli denetim yaptı.

Nurdağı-Hatay karayolu İslahiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağındaki denetimlerde, 11 araç ve sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 1 araç ve sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan toplam 12 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.