Gaziantep'teki siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı siyasiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, mesajında, 29 Ekim 1923'te egemenliğin kayıtsız şartsız millete teslim edildiğini belirterek, "Bu tarihte Cumhuriyet'in ilk adımı atılmıştır. Cumhuriyetin ilanı, Türk milletinin çağdaşlık seviyesinin yükselmesini ve ulusal egemenliğin kurumsallaşmasını temin etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türklerdir. Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise şanlı bir tarihe ve büyük bir medeniyet birikimine sahip olan aziz milletin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetin yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve mutlulukla kutladıklarını bildirdi.

Milletin Cumhuriyet ile birlikte tarih sahnesindeki yürüyüşünü büyük adımlarla sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, "Milletimiz, bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer de cumhuriyetin, tarihi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin, yedi düvele karşı göğsünü siper ederek bıraktığı en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olduğunu belirtti.

Uzer, Cumhuriyetin bir milletin her türlü zorluğu rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde edilmiş büyük bir zafer olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin somut göstergesidir. Cumhuriyetimize, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize yönelen her türlü saldırının ve bu saldırılarda taşeron olarak kullanılan PKK'dan FETÖ'ye kadar uzanan bütün terör örgütlerinin gerisinde yatan asıl amaç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem dünyada hem de bölgede göstermiş olduğu başarıları bertaraf etmektir. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk milleti ve Türk Devleti, oynanan her türlü oyunu boşa çıkarmaya devam ederek 2023 hedeflerine ulaşmış bir millet ve devlet olarak girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, milletin iradesini esas alan Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Demokrasinin en gelişmiş şekli olan Cumhuriyet getirmiş olduğu yeniliklerle bilime ve özgür düşünceye dayalı çağdaş bir Türkiye’nin var olması ve 1923 yılında çekilen onca acı sonucunda vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla giriştiği bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

