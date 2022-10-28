Gaziantep'te "Haydi" büfelerinde 1 milyon ekmek satıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te vatandaşın daha uygun fiyata kaliteli ekmek tüketimini sağlamak için hayata geçirdiği Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ), 1 milyonuncu ekmek satışına ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Halk Ekmek Projesi Sorumlusu İbrahim Yılmaz, yazılı açıklamasında, projenin esas amacının kaliteli ekmeğin uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması olduğunu belirtti.

12 Eylül'de başladıkları ekmek satışlarının 1 milyonu geçtiklerini aktaran Yılmaz, "Piyasada ekmek 3 lira 75 kuruşa satılıyor. Biz halka ekmeğimizi 3 liraya ulaştırıyoruz. Dolayısıyla 75 kuruş gibi mütevazi bir katkıyı halkımıza vermiş oluyoruz. Büfe sayılarıyla beraber üretim kapasitesinin de arttırılması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ekmekleri endüstri meslek liselerindeki öğrencilerin ürettiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bu üretilen ekmeği büfelerimizde satışa sunuyoruz. Böylece hem okullardaki öğrencilerimizin üretime katkıda bulunuyor hem mesleki gelişimlerini tamamlamış oluyoruz. Halkımıza bu şekilde ucuz ekmek temini mümkün oluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi ekmek üretim tesislerini kurmak üzere bir çaba gösteriyor. Şu anda faaliyete başlamış durumdayız. Kendi tesislerimizi kurduğumuz zaman başta rol ekmek olmak üzere sandviç ekmeği, tost ekmeği, köy ekmeği, tam buğday ve unlu ekmekleri gibi çeşitli ekmekler de üreterek halkımızın istifadesine sunmamız mümkün olabilecek."

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