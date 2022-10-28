Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan otomobiliyle ayrılan İmdat Güçer (23), başka bir araçla önünü kesen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Güçer, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Güçer'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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