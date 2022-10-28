Gaziantep'te Nefes-2 Operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Nefes-2 Operasyonu" kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iş yerlerine düzenlenen operasyon kapsamında, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron (filtreli sigara kağıdı) satışı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin iş yerlerinde yaptığı aramalar ve ele geçirilen ürünler yer aldı.