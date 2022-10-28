Gaziantep'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Sedat Mercan, Belediye Başkanı Kemal Vural, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

- Nurdağı

Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Sinan Korkmaz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Korkmaz, törene katılanların bayramlarını kutladı.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

- Nizip

Nizip Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkan Vekili Salih Uygur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Alandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Nizip Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel , Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Özcan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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