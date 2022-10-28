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Gaziantep ve çevre illerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA

Gaziantep ve çevre illerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Fatih Adıgüzel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Uçar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er şehitliğine çelenk bıraktı.

Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü milletçe gurur ve minnet duygularıyla kutlamanın mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını belirtti.

Protokol üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Saylak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Malatya

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahin, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Başsavcı Ufuk Mustafa Süren, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet'in 99. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Recep Soytürk ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Suat Orhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.


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