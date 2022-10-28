Gaziantep'te 722 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 722 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 722 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.