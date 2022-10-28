Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucu mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, çalışmalarda 1 ton 900 kilogram kaçak tütün, 50 gram esrar, 18 uyuşturucu hap, 100 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin TL suçtan elde edilen gelir ve sahte plaka ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 şüpheli tutuklandı.