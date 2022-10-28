Gaziantep'te "Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü" düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü" yapıldı.

Gaziantep Valiliğince düzenlenen etkinlik kapsamında Gaziantep Lisesi önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Meydana gelen grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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