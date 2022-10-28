Gaziantep'te ruhsatsız silah ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.





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