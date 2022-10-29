Gaziantep'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Sedat Mercan, Belediye Başkanı Kemal Vural, protokolün ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Kaymakam Anteplioğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Halk ve zeybek oyunları ile Karadeniz yöresi oyunlarının ardından öğrencilerin okudukları şiirlerle devam eden tören, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

- Nurdağı

Nurdağı Stadı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak vatandaşların bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Korkmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Okulların çeşitli gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, idari personel ve öğrenciler katıldı.

- Araban

Araban Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Hilal Kızılkaya ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Kızılkaya, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve drama gösterisi, halk oyunları, öğrencilerin koro dinletisi, türkülerin söylenmesi, ödül törenini ve tören geçişi ile son buldu.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Gövler, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Nizip

Nizip ilçesinde de stadyumda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümü kutlamalarının gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, tekvando ve halk oyunları gösteri ile devam eden programda, Nizip Belediyesi sponsorluğunda çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

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