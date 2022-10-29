En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Şahinbey

Hakemler: Can Mavisu, Ayşenur Yazıcıoğlu, İsmail Binbir

Gaziantep Basketbol: Mc Intyre 20, Hammonds 18, Dotson 15, Harun Apaydın, Egbunu 12, Metin Türen 4, Birkan Batuk 6, Frankamp 4, Muhsin Yaşar 8, Emir Arda Sivas, Ahmet Furkan Özkan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 3, Roberson 15, Gani Erdi Gülaslan 9, Cruz 16, Bruinsma 7, Mustafa Baki Görür 9, Michalak 4, Ata Karahan, Berkay Sinirlioğlu 2, Yiğit Baran Sarıkaya 8,

1. Periyot: 20-17

Devre: 40-40

3. Periyot: 58-59





GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 87-73 yendi.

Gaziantep Basketbol'un ilk çeyreği 20-17 önde tamamladığı karşılaşmada, takımlar devre arasına 40-40 berabere girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü periyodu 58-59 önde tamamladı. Oyunda tekrar öne geçen Gaziantep Basketbol, parkeden 87-73 galip ayrıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.