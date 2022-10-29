Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı

AA

Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. ile "hırsızlık" suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan H.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Gaziantep'te 11 metrelik katmer, 12 metrelik de peynir kebabı yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 11 metrelik katmer, 12 metrelik de ...
Gaziantep'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE KAÇAK SİGARAYA 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARAYA 2 ...
Gaziantep'te ruhsatsız silah ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te ruhsatsız silah ele geçirilen ...
Gaziantep'te "Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü" düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü" ...
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli ...
Gaziantep'te 722 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 722 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Gaziantep ve çevre illerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep ve çevre illerinde 29 Ekim Cumhuriyet ...
Gaziantep'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Gaziantep'te Nefes-2 Operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Nefes-2 Operasyonu kapsamında 3 zanlı ...
(Görüntülü)GAZİANTEP?TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP?TE DRONLU TRAFİK DENETİMİ
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE, 3 CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE, 3 CİNAYET ŞÜPHELİSİ ...
Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ...
Gaziantep'te "Haydi" büfelerinde 1 milyon ekmek satıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Haydi" büfelerinde 1 milyon ekmek ...
Gaziantep'teki siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet ...
(Görüntülü)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
(Görüntülü)OTOMOBİLİNİ PARK EDERKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİLİNİ PARK EDERKEN SİLAHLI SALDIRIDA ...
Gaziantep'te dron destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te dron destekli trafik denetimi
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını ...
Otomobilini park ederken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilini park ederken silahlı saldırıda yaşamını ...
Gaziantep'te infaz koruma memurunun öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te infaz koruma memurunun öldürülmesine ...
Nizip'ten 3 milyon dolarlık sabun ihracatı yapıldı
YEREL HABERLER Nizip'ten 3 milyon dolarlık sabun ihracatı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.