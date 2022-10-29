Gaziantep'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Alpaslan Mahallesinde durumundan şüphelendikleri 2 şüpheliyi durdurdu.

Şüphelilerin yanlarındaki çuvalda yapılan aramada, 165 gram esrar ve çalıntı kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Bu arada, bekçilerin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde, bekçilerin iki şüpheli üzerinde arama yapması, şüphelilerin yanlarında bulunan çuvallar içerisine konulan bir miktar kablo ile uyuşturucu ele geçirilmesi yer alıyor.

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