Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 10 kilogram esrar, 18 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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