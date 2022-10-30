Türkmenistan'da kaza yaptığı bildirilen babalarına ulaşamıyorlar

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan Kara ailesi, Türkmenistan'da kaza yaptığı bildirilen babaları tır şoförü Şehmus Kara'ya (57) ulaşamadıkları belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

İslahiye Altınüzüm Mahallesi'nde oturan tır şoförünün oğlu Gökhan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, babalarının geçen hafta Kazakistan'dan aldığı ürünleri Mersin'e getirmek üzere yola çıktığını söyledi.

Türk Konsolosluğunun haber vermesi üzerine babalarının Türkmenistan Farab Gümrüğü'nden çıktıktan sonra trafik kazasında yaralandığını öğrendiklerini anlatan Kara, babalarının Çarcu vilayetindeki bir hastanede olduğunun bildirildiğini ancak başka bilgi alamadıklarını ifade etti.

Kara'nın kızı Sevgi Kara ise babalarına ulaşılarak tedavisinin tamamlanması için yardımcı olunmasını isteyerek, "Babamıza ulaşamıyoruz, yardım bekliyoruz." dedi.

Kara'nın diğer oğlu Barış Kara ise yetkililerden yardım talep ettiklerini kaydetti.

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