ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası sona erdi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 19 ülkeden 70'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen ITF Uluslararası Cup Tenis Turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 24 Ekim'de Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde başlayan turnuvada tekler kategorisinde Corentin Denolly ile karşılaşan Nicholas David Ionel'in şampiyon olduğu.



Çiftlerde Corentin Denolly-Damien Wenger ikilisi şampiyonluğu ulaştığı turnuvada, dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödül ve kupaları verildi.

TFF Başkanı Cengiz Durmuş, törende, Gaziantep'te ilk kez uluslararası bir turnuva düzenlendiğini söyledi. Türk tenisinin gittikçe geliştiğini ifade eden Durmuş, sportif organizasyonların yapılmasında yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise uluslararası tenis organizasyonunu Gaziantep'te düzenlemekten mutlu ve memnun olduklarını dile getirdi.

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