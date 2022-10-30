Gaziantep'te bir evdeki patlama sonucu 2 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evin mutfağında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Sakarya Mahallesi'nde müstakil bir evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada mutfakta bulunan 2 iki kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Patlamanın nedeni araştırılıyor.















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