Gaziantep'te sosyal medyada silah teşhir eden zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medyada silah ve kesici alet teşhir eden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından silah ve kesici alet teşhir eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki tabanca, bir hafif makineli ve bir pompalı tüfek ile silah parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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