Gaziantepli tır şoförü, aracını gelin arabası yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförlüğü yapan İmam Bozkurt, kullandığı aracı gelin arabası yaptı.

Bozkurt, düğün töreni öncesinde, tırını Türk bayrağı, çiçek ve renkli şeritlerle süsledi. Düğünün ardından direksiyona geçen Bozkurt, eşi Hatice Bozkurt'u da yanına alarak ilçede tur attı.

Bozkurt'un turuna meslektaşları da eşlik etti.

Bozkurt, gazetecilere, tırı gelin arabası yapmanın çocukluk hayali olduğunu dile getirerek, eşinin de bu fikre sıcak baktığını söyledi.



"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim ve çok mutluyum." diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:



"Biz tır şoförleri olarak gece gündüz uykusuz kalarak yollara gidiyoruz. Canımızı dişimize takarak çalışıyoruz. Bir karıncayı dahi incitmekten korkan insanlarız. Bizim de herkes gibi bir ailemiz, çocuklarımız ve bekleyenlerimiz var. Bugün yaptığımız şeyi, farkındalık olsun diye gerçekleştirerek, tır şoförlerinin trafik canavarı gösterilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmek istedim."

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