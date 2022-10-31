Gaziantep'te kaldırım taşlarını çaldığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kaldırım taşlarını çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Burak Mahallesi'ndeki kaldırım taşlarını sökerek araca yükleyen Y.C.A. ve E.P'yi fark etti.

Bekçilerce suçüstü yakalanarak emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

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