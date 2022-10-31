Gaziantep'te araçtan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgüllük Mahallesi'nde park halindeki araçtan hırsızlık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda araştırma yürüten ekipler, şüpheli A.G. ve H.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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