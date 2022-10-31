Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü.

Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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