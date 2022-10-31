Gaziantep'te PTT şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki PTT şubesine gelen zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Karaoğlan Mahallesi'ndeki bir PTT şubesine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, gişe görevlisine silah doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı alan şüpheli olay yerinden kaçtı. PTT görevlilerinin panik butonuna basması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PTT ve çevresindeki iş yeri kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



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