Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, İslahiye'de temaslarda bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ilçesinde çeşitli programlara katıldı.

Gül ve Şahin ilk olarak çiftçiler için yüzde 50 hibe destekli "Sertifikalı Tohumluk Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Gül, Kılavuzlu Barajı'nın bölge için öneminden bahsederek çalışmalara hız verildiğini belirtti.

Bölgenin sürekli geliştiğini aktaran Gül, "İslahiye ve Nurdağı ilçelerine 10 megavat GES yapım süreci başladı. İnşallah 5-6 ay içerisinde tamamlanacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de bölgede toprağın suyla yakında kavuşacağını belirterek, İslahiye'nin istihdamın, ihracatın, yatırımın ve kardeşliğin merkezi olacağını kaydetti.



Gül ve Şahin daha sonra Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı"na katıldı.​​​​​​​

Toplantı mahalle muhtarlarına bilgisayar hediye edilmesiyle sona erdi.​​​​​​​



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