Gaziantep'te 30 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kar payı vaadiyle 30 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler kar payı vaadiyle 30 kişiyi 11 milyon 549 bin lira dolandırdığı iddiasıyla M.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.







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