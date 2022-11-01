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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Basketbol, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantilemek istiyor

AA

Gaziantep Basketbol, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantilemek istiyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, yarın konuk edeceği İsrail temsilcisi Hapoel B-Cure Laser Hayfa'yı yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

B Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında deplasmanda Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yenen Gaziantep Basketbol, sonraki haftalarda taraftarı önünde Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'ı 82-63 ve Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımını ise 84-71 yendi.

Grubunda namağlup lider olan Gaziantep temsilcisi, yarın Hapoel B-Cure Laser Hayfa'yı taraftarın desteğiyle yenip gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

İsrail temsilcisiyle yapılacak mücadele, yarın saat 19.00'da Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.


- "Son periyottaki savunma karakterimizi mutlaka sahaya yansıtmamız lazım."

Başantrenör Tutku Açık, AA muhabirine, İsrail temsilcisi karşısında önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Takımının Avrupa maçlarında üçte üç yaparak avantaj elde ettiğini ancak garantilenen bir durumun olmadığını belirten Açık, şöyle konuştu:

"Evimizde önemli bir maç oynayacağız. Rakip çok güçlü. Deplasmanda aldığımız fark kesinlikle bizi aldatmasın. Çünkü geçen lig maçlarından şampiyonlar ligi takımına karşı kazandılar. İki galibiyetleri var grupta. Onlarda buraya hem gruptan çıkmak için hem de grup liderliği elde etmek için gelecekler. İyi mücadele etmemiz lazım. Özellikle son periyottaki savunma karakterimizi mutlaka sahaya yansıtmamız lazım. Tabii ki seyirciye çok ihtiyacımız olacak. Her zaman bir sonraki maça hazırlanarak gitmek istiyoruz. Bu maçın şöyle bir önemi var. Eğer maçı kazanırsak gruptan çıkmayı garantilemiş oluyoruz. İlk ikide çıkmayı garantiliyoruz. Sonraki maçlarda liderlik mücadelemiz olacak. O yüzden çok önemsiyorum bu maçı."


- Takım kaptanı Batuk: "Gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç"

Takım kaptanı Birkan Batuk ise rakibin kaliteli oyunculardan kurulduğunu ve iyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade etti.

Taraftarın bu maçta etkili olacağına inandığını belirten Batuk, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk maçta durumları iyi değildi ama şimdi daha çok formdalar. Evimizde oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bizim için gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç. Daha sonraki maçlar içinde çok önemli çünkü gruptan birinci çıkmak istiyoruz. Sert bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kendi evimizde ve seyircimizin önünde galip geleceğine inancımız tam. Gaziantep halkının bizi yürekten desteklediğini düşünüyorum."

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