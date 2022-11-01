Gaziantep'te kaçakçılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 iş yeri ve bir depoda 170 paket kaçak sigara, 82 alkol aroması, 80 litre etil alkol, 72 kilogram nargile tütünü, 27 puro, 5 kaçak içki ve 3 litre dökme alkol ele geçirdi.



Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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