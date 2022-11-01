Gaziantep'te araçtan hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde 22 Ekim'de bir araçtan 750 bin liralık senet, 10 bin lira ve cep telefonu çalınması üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, M.Ç, S.Ö, İ.H.Y. ve Ç.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, emniyetten paylaşılan görüntülerde zanlıların araçtan hırsızlık yapma anı yer alıyor.



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