Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün "yeni yapılanma faaliyetleri" kapsamında kentte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit ettiği 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.





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