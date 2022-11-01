Gaziantep'te 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 25 yıl 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Nizip ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.