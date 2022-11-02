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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nizip'te "3. Kitap Günleri" başladı

AA

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Nizip Kitap Günleri" düzenlenen törenle başladı.

Nizip'te "3. Kitap Günleri" başladı

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Nizip Kitap Günleri" düzenlenen törenle başladı.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "3. Nizip Kitap Günleri"nin ilçede farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Kitap okumanın ve okuma kültürünü her yaşa yaymanın önemine değinen Gül, "Ben bugün 3'üncüsü düzenleyerek siz değerli hemşerilerimizi kitapla buluşturan Belediye Başkanımız Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımız öğrencilerimiz kitaplarını rahatlıkla alması için her öğrencimize 50 liralık bir yardımda bulunacak bizlerde büyükşehir belediyemizle birlikte 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kitap okuma kampanyası çerçevesinde okullarımızın kitap ihtiyacını karşılayacağız. Bu çerçevede ilçemizdeki her okula 100'er adet olmak üzere 16 bin adet kitabı okullarımıza hediye ediyoruz hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde 'Spor Şehri Gaziantep' projesi kapsamında ilimize yapacağımız 100 tane halı sahadan 16 tanesini de yine Nizip ilçemizde yapmaya başladık buda ilçemize hayırlı olsun katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Nizip Belediye Başkanımı Mehmet Sarı'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de, Nizip ilçesine her zaman ve her konuda destek sunduklarını belirtti.

Nizip'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ve Nizip'i çok sevdiğini söylediğini ifade eden Şahin şunları konuştu:

"Bizim Nizip için hayallerimiz var, bizim Nizip için aşkımız var biz her zaman güzel ilçemiz Nizip'e sahip çıktık ve her konuda desteklerimizi sunduk. Belediye hizmetlerimizin yanında ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın ulaşacağı ve ihtiyaç duyduğu hizmetler yaptık tabi bu yeter mi benim için yetmez. Biz hep birlikte daha güzel bir Gaziantep ve Nizip için çalışacağız buradaki hemşerilerim ne istiyorsa onu yapacağız. Böylelikle bugün Nizip'i Nizip yapan Nizipliler ve gençleriyle buluşmamıza vesile olan Başkanımıza teşekkür ediyor ve bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum."

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise kitap günleri etkinliğinin ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Nizip Belediyesi'nin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında ciddi adımlar atarak vatandaşının hizmetinde ve emrinde olduğunu belirten Sarı şunları kaydetti:

"Sayın valimizin himayelerinde başlayan 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz 3'üncü kitap günlerinin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmamızdaki en büyük amaç hem gençlerimiz hem de ailelerimizdeki kitap okuma oranını en üst seviyeye çıkarmaktır. Geçmiş dönemler yapmış olduğumuz benzer çalışmalarda güzel sonuçlar elde ederek hemşerilerimizi yazarlarımız ve kitaplarla buluşturduk bu yılda aynı şekilde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu yıl öğrencilerimiz kitaplara daha rahat ulaşsınlar diye belediyemiz meclisinden aldığımız karar doğrultusunda onlara maddi destek sağlamış olacağız biz öğrencilerimiz, gençlerimiz ve hemşerilerimiz için varız onlar için çalıştık çalışmaya devam edeceğiz."

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da, Nizip Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen kitap günleri etkinliğini önemsediğini belirterek, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sunulan müzik dinletisi sonrası davetliler, stantları ziyaret ederek kitapları inceledi.






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