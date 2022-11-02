Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 615 litre kaçak akaryakıt, 100 litre sahte alkol ile nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin engellemesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 iş yeri ve 1 araçta yaptığı aramada, 615 litre kaçak akaryakıt, 100 litre sahte alkol ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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