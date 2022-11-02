Gaziantep'te 16 bin gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gümrük kaçağı 16 bin 649 ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Gümüştekin Mahallesi'ndeki bir adreste yaptığı aramada, gümrük kaçağı 16 bin 649 ilaç ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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