Gaziantep'te öğrencilere 50 bin ayakkabı dağıtılacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, ihtiyaç sahibi öğrencilere 50 bin ayakkabı yardımı yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre konuya ilişkin protokol düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla her yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunulduğunu, bu yıl da 50 bin öğrenciye ayakkabı yardımı yapılacağını belirtti.

Protokolün 9 ilçeyi kapsadığını aktaran Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bu 50 bin ayakkabı yaklaşık 12 buçuk milyon lira değerinde. Protokolü yapma talebi bizden geldi. Hayırseverlerimiz bu yaptığımız protokolü duyurmamızı çok istemedi ama iyi şeyleri duyurmamız lazım. Gaziantep güzellikleri olan bir şehir. Dolayısıyla da iyi örnekleri topluma göstermek lazım. Hem üretmek hem ekonomiye katkı sunmak hem de helal kazancını paylaşmak bir şehir için iftihar vesilesidir."

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da veren el ile alan el arasında köprü görevi yaptıklarını ifade etti.

Hayırseverlerin daha önce de birçok yardımda bulunduğunu anlatan Kalaylı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever Mehmet Yasav ise ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

Hayırsever Ercan Gögüş de Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yardım yapılmasını istediklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Gül, protokole imza atıldıktan sonra hayırsever Mehmet Yasav ve Ercan Gögüş'e teşekkür plaketi takdim etti.

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