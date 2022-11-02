Büyükşehir'den çiftçilere tohum desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Nizip ilçesinde çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Nizip Belediyesi Dış Birimler Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen dağıtım törenine katılan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dağıtım ile ilgili bilgi alarak çiftçilere bereketli bir yıl diledi.

Gerçekleşen destekleme ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Sarı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizipli üreticilere teslim edilmek üzere gönderilen buğday ile arpa tohumu dağıtımının başladığını söyledi.

Dağıtımı yapılacak olan tohum miktarının 250 ton olduğunu ifade eden Sarı, "Çiftçilerimizi desteklemek ve sertifikalı tohum ekiminin yaygınlaşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nca ilçe genelinde tarımsal faaliyetleri destekleme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yılda Nizipli çiftçilerimize buğday ve arpa tohumu desteğinde bulunuyoruz. İnşallah burada dağıtmış olduğumuz tohumlar ilçemizin bereketli topraklarında güzel bir ürüne dönüşür. Bu konuda çiftçilerimize tohum desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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