Gaziantep'te kablo hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda çarşı ve mahalle bekçileri, Tekstil Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği İ.Ç'yi durdurmak istedi. Ekipleri fark eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. İ.Ç'nin yanında bulunan çuvalda yapılan aramada bir kuruma ait olduğu değerlendirilen bir miktar kablo ele geçirildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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