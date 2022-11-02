İslahiye'de RAM açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) düzenlenen törenle açıldı.

İslahiye'de Hacı Sani Konukoğlu İmam Hatip Lisesi'nde "Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)" açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri ve Okul Müdürü Şaban Polat ile davetliler katıldı.





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