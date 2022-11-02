İslahiye'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, öğrencilere trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı.

Tüm okullara verileceği belirtilen eğitim programının çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.

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