En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 bin 245 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Pirsultan Mahallesi'nde bir adreste yaptığı aramada, 3 bin 245 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 200 boş makaron ve 4 bin 200 dolu makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.