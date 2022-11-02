Gaziantep'ten ekim ayında 959 milyon dolarlık ihracat

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten ekim ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 959 milyon 17 bin dolar olarak gerçekleşti.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisince açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kentten ekim ayında 959 milyon 17 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Ünverdi, ocak-ekim dönemindeki ihracatın ise 8 milyar 696 milyon 490 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Ünverdi, sanayici ve ihracatçıları kutladığını aktararak, "Avro, dolar karşısında son dönemde büyük değer kaybı yaşadı ve dolar daha değerli hale geldi. Sanayiciler olarak ham maddemizin büyük kısmını dolarla alıyor, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine avro ile satıyoruz. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinde de belirsizlik ve resesyon endişesi nedeniyle bir talep daralması yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in yeni pazarlara yönelik ihracatının arttığını dile getiren Ünverdi, "Takvim etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda son iki ayda ihracatımızı daha da yukarı taşıyarak yıl sonuna ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.