Gaziantep'te CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı törenle açıldı.

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok ilden 30 firma ve 50 markanın katıldığı fuarda karavan, kamp malzemeleri, bungalov, bisiklet, dizel ısıtıcı, solar enerji sistemleri gibi ürünler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki Karavanpark'ın önemine işaret ederek gelen ziyaretçilerin memnun olduğunu belirtti.

Fuarların kentin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de fuarın kente hayırlı olmasını diledi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ da ülkenin kamp ve karavan turizmine hazır olduğunu söyledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de emeği geçenlere teşekkür ederek böyle bir etkinlikte buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve ilgililer katıldı.​​​​​​​

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