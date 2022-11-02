Gaziantep'te asayiş uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Maarif Kavşağı, Suburcu ve Karagöz caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent ve Bozoklar mahalleleri ile Demokrasi Meydanı'nda şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Denetimde 994 kişinin kimlik kontrolleri, 328 araçta arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.









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