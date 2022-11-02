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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Halil G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin mahallede bekleyişi devam ediyor.













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