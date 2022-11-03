Gaziantep'te 45 ton dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nde, 2 ayda 45 ton atık dönüştürüldü.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından fon sağlanan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Günde 1 ton geri dönüştürülebilir atığının ayrıştırılabildiği tesiste, son 2 ayda 45 ton atık dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. Tesiste yılda 100 bin ton atık işlenerek 9 bin 300 ton sera gazı salımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tesiste dönüştürülebilir atıklardan elde edilen biyogaz, ko-jeneratör ünitelerine aktarılarak enerji üretilmesi sağlanacak. Üretilen 4 bin 100 megavat elektrik enerjisi tesisin ihtiyacını karşılamada kullanılacak.

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