Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir işletmenin sahiplerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ağustos'ta bir işletmenin sahiplerini tehdit edip kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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