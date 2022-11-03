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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Pas ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklara devam edecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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