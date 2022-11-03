Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Pas ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklara devam edecek.





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