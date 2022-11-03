Gaziantep'te aranan 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilevler Mahallesi'nde durdurduğu bir araçtaki B.K ve U.C.Ç'nin yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.